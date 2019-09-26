Son Dakika Haberleri: Kuleden pilotlara 'deprem oldu' uyarısı
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Kuleden pilotlara 'deprem oldu' uyarısı

20 dakika önce

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, depremin akabinde yapılan pist kontrolü nedeniyle pisti pas geçti.

Kuleden pilotlara 'deprem oldu' uyarısı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, depremin akabinde yapılan pist kontrolü nedeniyle pisti pas geçti.

Marmara Denizi'nde saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, pistin kontrolü yapıldığı için pisti pas geçti. Havalimanına iniş için sıraya giren pilotlara deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü, "Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şu an beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim. Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine" diyerek pilotlara bilgilendirme yaptı. Bu sırada Dubai-İstanbul seferini yapan yabancı bir havayolu şirketine ait Boeing 777 tipi tarifeli uçak pisti pas geçti. Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normal seyrinde devam etti.

(İHA)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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