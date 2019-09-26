Son Dakika Haberleri: Kuleden pilotlara "deprem" uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Kuleden pilotlara "deprem" uyarısı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, hava trafik kontrolü tarafından yapılan uyarı üzerine pisti pas geçti.

Kuleden pilotlara

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, hava trafik kontrolü tarafından yapılan uyarı üzerine pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş için alçalan bir uçağın pilotuna pistte meydana gelebilecek bozulmalar ihtimali nedeniyle hava trafik kontrolleri tarafından uyarıda bulunuldu.

Havalimanına iniş için sıraya giren uçakların pilotlarına deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü, Türkçe ve ardından İngilizce anons yaparak "Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şu an beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim. Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine" şeklinde bilgi verdi.

Bu sırada iniş için ilk sırada olan ve alçalan Duabi-İstanbul seferini yapan yabancı bir hava yolu şirketine ait uçak pisti pas geçti.

Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normale döndü. Pisti pas geçen uçak da güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı
Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuleden pilotlara "deprem" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]