Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler ve Biz Anadolu'yuz Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler ve Biz Anadolu'yuz Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.


Şehit ve gazi yakınlarının şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Külekçi "Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu, bu topraklara vatan diyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez. Bu büyük millet hainlere asla fırsat vermez. Şehit ve gazi yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Biliyorum acıları büyük; bizler de onlarla sık sık bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.


Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, şehit ve gazi yakınları olarak kendilerine verdiği desteklerden dolayı Külekçi'ye teşekkür etti. - BATMAN

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü
Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" - Son Dakika
18:32 Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak - Son Dakika
18:32 İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlı evlere gasp amacıyla girmiş - Son Dakika
18:32 Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
18:31 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Külekçi, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]