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Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

20.08.2021 21:06
Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı, System.String[]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki fiber tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Beylerbeyi'ne yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi, Beylerbeyi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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