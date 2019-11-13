Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında doktora gözaltı

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen askeri tabiplere yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gören öğrencilere gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel olduğu iddia edilen askeri tabiplere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışan M.G'nin de gözaltına alınmasına karar verdi.

Tabip M.G. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan M.G'nin ağabeyi Ö.G'nin birinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile rütbesinin geri alındığı ve 2 yıla yakın tutuklu kaldığı öğrenildi.

Astsubay olan küçük kardeşinin de FETÖ üyeliği nedeniyle TSK'dan ihraç edilip, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 9 askeri tabip tutuklanmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören ve bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlenmesi üzerine bir kısmı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, ikisi ise halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında gözaltı kararları verilmişti.

İstanbul ve Ankara merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 askeri tabip gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.