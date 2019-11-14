Son Dakika Haberleri: Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı - Son Dakika

Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

6 saat önce

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı, System.String[]

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin askeri tabipler hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan 11 doktordan 9'u tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. de gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli M.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.


3 ayrı suçtan tutuklandı


Adliyedeki işlemleri tamamlaman M.G., "FETÖ/PDY Terör örgütü üyeliği", "20 ayrı resmi evrakta sahtecilik" ve "Eğitim hakkının ihlal edilmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuleli'de FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]