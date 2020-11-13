Külhüyük köyünde Ata'ya saygı yürüyüşü - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde, Atatürk Haftası dolayısıyla, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Şehit Sait Özbek Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'ya saygı yürüyüşü yaptılar.

Okul Müdürü Emre Özkuşçu, öğrencilerin, Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yürüyüş ile Ata'ya olan saygı ve sevgilerini gösterdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizle birlikte okulumuzdan Höyük tepesine kadar yürüdük. Bu etkinlikle Ata'mıza olan şükranlarımızı anlatmaya çalıştık. Bizler Ulu Önder Atatürk ile ilgili ne yapsak da az. Atamızın ruhu şad olsun, ne mutlu ki biz onun açtığı yolda ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Onun istediği muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkacağız." dedi.