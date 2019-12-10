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Kulis: Erdoğan, yeni parti kurmaktan vazgeçirmek için Davutoğlu'na bir heyet gönderdi
6 saat önce
Ahmet Davutoğlu yeni partisini kurmasına günler kala, partileşme fikrinden vazgeçmesi yönünde kendisiyle ikna görüşmeleri mi yapılıyır?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yeni parti kurma çalışmalarından vazgeçirmek için bir heyet gönderdiği iddia edildi.
euronews Türkçe'nin yeni parti kurma çalışmalarını yürüten üst düzey bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği bir ekip Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:01
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