Son Dakika Haberleri: Kulis haberi: Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörünün Nacho Sanchez Amor olması bekleniyor
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Kulis haberi: Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörünün Nacho Sanchez Amor olması bekleniyor

36 dakika önce

Brüksel'de kulislerde dolaşan bilgilere göre Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye Raportörü'nün Sosyal Demokrat Grubu'ndan İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor olması bekleniyor.

Kulis haberi: Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörünün Nacho Sanchez Amor olması bekleniyor, System.String[]

Brüksel'de kulislerde dolaşan bilgilere göre Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye Raportörü'nün Sosyal Demokrat Grubu'ndan İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor olması bekleniyor. Konu bugün toplanacak olan Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda (AFET) konuşulacak ve büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacak.

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Milletvekili, Brüksel, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:01 
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