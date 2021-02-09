Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor

09.02.2021 11:25
Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor, System.String[]

Dün CHP'den istifa ettiğini aktaran Muharrem İnce, yine kendisi gibi CHP'den istifa eden 3 vekilin Memleket Hareketi'ne katıldığını belirtti ve "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" dedi. Açıklamanın ardından CHP'de yeni istifalar olacağı konuşulurken, İYİ Parti'den İnce'nin partisine 7 vekilin geçeceği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştiren ve Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce dün yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'DEN İSTİFA EDEN 3 VEKİL İNCE İLE DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını aktaran İnce, "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" dedi.

İYİ PARTİ'DEN 7 VEKİLİN İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İnce, partisine daha fazla vekil geçişi olacağını ima ederken bu sözlerden sonra gözler CHP'ye çevrildi. Partiden yeni istifaların olacağı düşünülürken, kulislerdeki İYİ Parti iddiası bomba etkisi yarattı. İYİ Parti'den 7 milletvekilinin Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

MERAL AKŞENİR'İN ÇIRAY HAMLESİ PARTİDE HUZURSUZLUK YARATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu duyumları aldığı ve istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi. Çıray'ın başdanışman olması ise İYİ Parti içinde tepkilere neden oldu.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN AÇIKLAMASINDAKİ "İNCE" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'in bu kararına partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi. Konuyla ilgili görüş bildiren Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak" dedi.

Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, İYİ Parti, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz? Pandemide artış gösteren elektronik sigara kullanımıyla ilgili uyarı: Korona riski 5 kat daha fazla 10 yıl önce hobi olarak ektiği mavi ladin fidanlarının bugünkü piyasa değeri 1.5 milyon lira Son Dakika! Mutasyonlu virüs görülen vakalarda karantina süresi 10 güne çıkarıldı Marketlere yeni düzenleme geliyor! Bazı sebze ve meyveler artık açıkta satılmayacak Mutant virüs Trabzon'a sıçradı, profesörden kritik uyarı geldi: Koronavirüsten çok daha hızlı bulaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılacak         
11:10
Yatırımcının güvenli limanı altının gram fiyatı 421 liraya yükseldi Yatırımcının güvenli limanı altının gram fiyatı 421 liraya yükseldi         
10:49
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Çürümeye bırakılan 1971 model otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturdu: Değeri 200 bin lira Çürümeye bırakılan 1971 model otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturdu: Değeri 200 bin lira         
09:58
ABD'de kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı düştü! Dehşet anları kameraya yansıdı ABD'de kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı düştü! Dehşet anları kameraya yansıdı         
09:51
Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı Kaşla göz arasında fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı         
09:40
1 milyon TL çaldıkları kasada 5 lira bırakıp kayıplara karıştılar 1 milyon TL çaldıkları kasada 5 lira bırakıp kayıplara karıştılar         
09:25
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor         
08:14
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı         
00:07
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 11:39:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei