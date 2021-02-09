Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştiren ve Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce dün yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını aktaran İnce, "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" dedi.
İnce, partisine daha fazla vekil geçişi olacağını ima ederken bu sözlerden sonra gözler CHP'ye çevrildi. Partiden yeni istifaların olacağı düşünülürken, kulislerdeki İYİ Parti iddiası bomba etkisi yarattı. İYİ Parti'den 7 milletvekilinin Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu duyumları aldığı ve istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi. Çıray'ın başdanışman olması ise İYİ Parti içinde tepkilere neden oldu.
Akşener'in bu kararına partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi. Konuyla ilgili görüş bildiren Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak" dedi.
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