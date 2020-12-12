Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler - Son Dakika

Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

12.12.2020 09:29

Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler Gaziantep'te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübeye dönüştürerek Kavaklık Parkı'na yerleştirdi.

Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

GAZİANTEP - Gaziantep'te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübeye dönüştürerek Kavaklık Parkı'na yerleştirdi.

Gaziantep'te bir grup arkadaşın bir araya gelerek kurduğu Sahne Leblebi Tiyatro grubunun oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorunu sokak hayvanları için feda ettiler. Tiyatro oyuncuları havaların soğumasıyla Kavaklık Park'ında üşüyen köpekler için tiyatro dekorlarını kulübeye dönüştürdü. Kulübeyi kavaklık parkına yerleştiren oyunculardan drama öğretmeni Müyesser İncenacar, "Keşke sokak hayvanları için daha çok şey yapabilsek" dedi.

"Sokak hayvanları kış aylarında çok zorluk çekiyor"

Yaklaşık 3 yıldır bir köpek beslediğini aktaran İncenacar, köpeğiyle birlikte her sabah Kavaklık Park'ına geldiklerini söyledi. Sokak hayvanlarının kış aylarında çok zorluk çektiğini belirten İncenacar, "Mevsim şartları onları çok kötü etkiliyor. Bizde bunun üzerine bizim tiyatro oyunu dekorlarımızdan bir köpek kulübesi yapmaya karar verdik. Küçük bir garajda bu köpek kulübesini yaptık. İçi ve dışına da yalıtım yapacağız. Sabah akşam onlara mama bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını insanlar alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar hayvanlara çok tepki veriyor. İnsanlar hayvanların kendilerine zarar verebileceğini düşünüyor ancak öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik"

Tiyatro gruplarının Antep'te yerel bir tiyatro grubu olduğunu sözlerine ekleyen İncenacar, "Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben 12 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum zaten. Grubun kurucusu benim. Gönüllü arkadaşlarla birlikte yaklaşık 5-6 yıldır çalışıyoruz. Onlarla birlikte tiyatro yapıyoruz. Pandemiden dolayı tiyatro yapamıyoruz. Bizde tiyatro dekorları boşuna durmasın istedik. Onları kesip biçtik. Bir araya getirip dekorlardan kulübe yaptık. Daha çok yapabilsek keşke ve her yerde olsa. Bizim için sıkıntı değil. Dekoru her türlü yaparız. Umarım insanlar bunu güzel karşılar. İnsanların tepkisinden kaynaklı çok fazla kulübe koyamadık. Köpekten nedense korkuyorlar. Kediden bile korkuyorlar. Hayvanlara parkta mama vermemize bile kızanlar var. Umarım sokak hayvanları için daha çok şey yapabiliriz. İnsanların destek çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler

Sokak Hayvanları, Gaziantep, Tiyatro, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti 'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu         
08:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak         
23:47
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Görüntülerle tepki çeken sapık otogarda yakalandı Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Görüntülerle tepki çeken sapık otogarda yakalandı         
19:58
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 09:55:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei