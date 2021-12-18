Kullandığı ciple yeğeninin ölümüne neden olan hala, duruşmaya katılmadı - Son Dakika

- Kullandığı ciple yeğeninin ölümüne neden olan hala, duruşmaya katılmadı

İZMİR - İzmir'de bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın, halası Z.A.'nın kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle tutuksuz sanık Z.A.'nın katılmadığı duruşmada konuşan Eymen'in babası Adem Kara, "Eymen'in mevlüdünde balkonda neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bunun üzerine ben de onu evimden çıkarmıştım" dedi.

1 Ağustos 2021'de İzmir'de Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana gelen olayda; iddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Z.A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle birlikte rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Z.A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, korkunç şekilde yaşamını yitirdi. Minik Eymen'in yaşamını yitirdiği o anlar ise otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Eymen'in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Z.A. ise Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmada yer almadı.

"Evimden çıkardım"

Duruşmada ifade veren baba Adem Kara, olay günü Z.A.'nın neşeli tavırları olduğunu iddia ederek, "Z.A. olay günü oğlum Eymen ile telefonda görüştü. Beraber vakit geçirmeyi istedi. 'Havuza girersin' diyerek ikna etti. Ben oğlumla hafta sonu ailecek tatile gidecektim. Z.A. konuşmalarıyla oğlumu etkilemiştir. Ben de cumartesi günü oğlumun ısrarıyla onu akşam 19.40-20.00 civarında Z.A.'ya bıraktım. Onu geri alacaktım ancak oğlumu ikna etmesi üzerine gece yanında kaldı. Z.A.'yı hastanede gördüğümde sakindi, ağlamıyordu. 5 dakika sonra da ortadan kayboldu. Defin işlemleri sırasında yanımda değildi. Definden sonra evde okunan mevlüde gelmişti. Yalandan ağlıyordu. Kuzenlerim, kimlikte annem görünen A.K., kimlikte kardeşim görünen Z.A. balkonda oturuyorlardı. Neşeli şekilde konuştuklarını görünce onları evimden çıkardım" dedi.

"Bana göre oğlum ile sanık Z.A. araçta tartıştılar"

Kardeşi Z.A.'dan şikayetçi olduğunu yineleyen Kara, "Olaydan sonra ben olayın şokuyla emniyet aşamasında ifade veremedim. Sadece 'şikayetçi değilim' dedim. Olay anını gösteren kameraların da olmadığını söylediler. Bana anlatıldığı şekilde olayın oğlumu kapının açılması, düşmesi sebebiyle kafasını çarpmasıyla olduğunu sanıyordum. Kamera görüntülerinin olaydan 50 gün sonra avukatım aracılığıyla temin edilmesi üzerine izledim. Olayın bana anlatıldığı şekilde olmadığını anladım. Araçta arıza yoktur. Bana göre oğlum ile sanık Z.A. araçta tartıştılar. Sonrasında sanık Z.A.'nın kapıyı açması üzerine oğlumu araçtan indirdi. Karanlık otoparkta onu korkutmak amacıyla bu şekilde hareket ettiğini düşünüyorum. Çocuğun kapıya sıkışacağını ön göremedi. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Z.A.'nın avukatı ise müvekkilinin duruşmadan kaçma niyetiyle rapor almadığını söyledi.

Sanık Z.A. için tutuklama talebini reddeden Hakim, sanığın bir sonraki celse beyanının alınması için hazır edilmediği takdirde duruşmadan kaçtığı yönünde düşünce oluşacağından hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama emri çıkarılacağını ihtar ederek duruşmayı erteledi.