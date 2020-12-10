Kullandığı iş makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kullandığı iş makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Kullandığı iş makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza bugün akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı nebiler Mahallesi'nde yaşandı . Edinilen bilgiye göre kullandığı iş makinesi ile seyir halinde olan 16 yaşındaki Halil Şenbüyük iş makinesinin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Şenbüyük olay yerinde hayatını kaybetti .

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şenbüyük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.16 yaşındaki Şenbüyük'ün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin naaşı otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.