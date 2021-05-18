Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı - Son Dakika

Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı

18.05.2021 17:50
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen operatör Yakup Öksüz gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen operatör Yakup Öksüz gözaltına alındı. Evrakları eksik olan iş makinesine el konurken, ifadesinin ardından serbest bırakılan Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradaki bir otelci iş verdi. Deniz dibindeki taşları temizliyorum. Yaklaşık 10 yıldır bunu yapıyorum niye böyle bir tepki gösterdiklerini anlamadım" dedi.

Bodrum'daki mavi bayraklı Bitez Plajı'nda dün öğle saatlerinde evli ve 2 çocuk babası Yakup Öksüz, kullandığı iş makinesini denizde teknelerin ve turistlerin arasında hareket ettirdi. İş makinesiyle tehlikeli hareketler yapan Öksüz, iddiaya göre deniz dibini kazdı, kaldırıma zarar verdi. Plajdaki çok sayıda kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin uyarısı üzerine Yakup Öksüz, iş makinesini bölgeden çıkardı. Çevredeki otel sahipleri ve vatandaşların şikayetçi olduğu Yakup Öksüz, gözaltına alındı. Sahile, kaldırım ve yollara verdiği zarar çevredekiler tarafından cep telefonları ile de görüntülenen Öksüz'ün kullandığı iş makinesinin evraklarındaki eksiklikler nedeniyle bağlandığı bildirildi.

BELEDİYENİN LOGOSUNU KULLANARK YOLLARA ZARAR VERDİ3 gün önce de kepçesinde belediyenin logosunu kullanarak Yeniköy Mahallesi'ndeki yol ve kaldırımları kazıyarak zarar verdiği belirlenen Öksüz, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bodrum Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü tarafından Öksüz hakkında kıyı kenar çizgisini ihlal etmek, doğaya ve yollara zarar vermek suçundan yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.'DENİZ DİBİNDEKİ TAŞLARI TEMİZLİYORDUM'Serbest bırakılmasının ardından Yakup Öksüz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Buradaki bir otelci iş verdi. Deniz dibindeki taşları temizliyorum. Yaklaşık 10 yıldır bunu yapıyorum, niye böyle bir tepki gösterdiklerini anlamadım. Verilen cezaya itiraz edeceğim" diye konuştu.BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yakup Öksüz'ün belediyenin logosunu kullanarak yollara zarar verdiğinin tespit edildiği belirtilerek, "Bodrum'a verdiği zararı, belediyemizin üzerine yıkmak isteyen Yakup Öksüz, kimliğini tespit ederek yasal işlem başlattık. Kıymetli vatandaşlarımızdan da bu gibi şüpheli durumlarda ivedilikle Belediyemize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" denildi.


Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı
Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı

Sosyal Medya, Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kullandığı iş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı - Son Dakika


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