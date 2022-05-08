Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü

08.05.2022 13:14
Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Sevinçli (52) idaresindeki 45 ADT 21 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen Sevinçli, başını yere çarparak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Salih Sevinçli burada hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sevinçli'nin motosiklet kullanırken kask takmadığı öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement