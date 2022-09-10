KULLANDIĞI OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLAYAN EDANUR, GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

KULLANDIĞI OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLAYAN EDANUR, GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

10.09.2022 15:02

BURSA'da, seyir halindeyken bariyerlere çarptığı otomobilinin sağ ön kapı camından fırlayan Edanur Güleçyüz'ün (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'da, seyir halindeyken bariyerlere çarptığı otomobilinin sağ ön kapı camından fırlayan Edanur Güleçyüz'ün (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden Edanur Güleçyüz'ün kullandığı 16 YL 119 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan otomobil, İzmir Yolu Caddesi yol ayrımında bulunan diğer bariyere çarparak durdu. Kazada 2 çocuk annesi Edanur Güleçyüz, camdan fırladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Güleçyüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Edanur Güleçyüz'ün cenazesi, bu sabah ailesi tarafından alınarak, son kez evinin önüne getirildi. Biri 6 yaşında diğeri 8 aylık olan çocukları bulunan Güleçyüz'ün cenazesi, burada ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından Hamitler Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii'ne götürüldü.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Edanur Güleçyüz'ün eşi Ferdi Güleçyüz, babası Erdal Görmez ve yakınları katıldı. Baba Erdal Görmez'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Edanur Güleçyüz, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de halı silkeleme tartışmasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Sancaktepe'de halı silkeleme tartışmasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, gözyaşlarıyla defnedildi Kullandığı otomobilin camından fırlayan Edanur, gözyaşlarıyla defnedildi
Kaynak: DHA

Mudanya, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KULLANDIĞI OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLAYAN EDANUR, GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
13:36 İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:46 Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin
12:40 CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 15:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: KULLANDIĞI OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLAYAN EDANUR, GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement