KULLANDIĞI OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLAYAN EDANUR, GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

BURSA'da, seyir halindeyken bariyerlere çarptığı otomobilinin sağ ön kapı camından fırlayan Edanur Güleçyüz'ün (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden Edanur Güleçyüz'ün kullandığı 16 YL 119 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan otomobil, İzmir Yolu Caddesi yol ayrımında bulunan diğer bariyere çarparak durdu. Kazada 2 çocuk annesi Edanur Güleçyüz, camdan fırladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Güleçyüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Edanur Güleçyüz'ün cenazesi, bu sabah ailesi tarafından alınarak, son kez evinin önüne getirildi. Biri 6 yaşında diğeri 8 aylık olan çocukları bulunan Güleçyüz'ün cenazesi, burada ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından Hamitler Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii'ne götürüldü.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Edanur Güleçyüz'ün eşi Ferdi Güleçyüz, babası Erdal Görmez ve yakınları katıldı. Baba Erdal Görmez'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Edanur Güleçyüz, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)