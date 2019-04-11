Son Dakika Haberleri: Kullandığı Otomobiliyle Havalimanına Uçtu: 1 Yaralı

Kullandığı Otomobiliyle Havalimanına Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı sahasına uçtu.

Kullandığı Otomobiliyle Havalimanına Uçtu: 1 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı sahasına uçtu.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametinde gitmekte olan bayan sürücünün kullandığı 61 DV 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı mevkiinde havalimanının demir korkuluklarını da aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Trabzon Havaliamanı sahasına uçtu. Kaza yerine 112 Acil Servisi ekipleri ve Trabzon Havalimanı'na ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yaralı bayan sürücü ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
Rize, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa
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