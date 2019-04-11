Kullandığı Otomobiliyle Havalimanına Uçtu: 1 Yaralı
1 saat önce
Kullandığı otomobiliyle havalimanına uçtu: 1 yaralıTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı sahasına uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:49 Kaynak: İHA
Kullandığı otomobiliyle havalimanına uçtu: 1 yaralı
TRABZON - Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı sahasına uçtu.
Alınan bilgiye göre, Rize
'den Trabzon istikametinde gitmekte olan kadın sürücünün kullandığı 61 DV 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı mevkiinde havalimanının demir korkuluklarını da aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Trabzon Havaliamanı sahasına uçtu. Kaza yerine 112 Acil Servisi ekipleri ve Trabzon Havalimanı'na ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yaralı kadın sürücü ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi
Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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