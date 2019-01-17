Son Dakika Haberleri: Kullandığı Oyu Sosyal Medyada Paylaşan Arzuhalciye Hapis Cezası

Kullandığı Oyu Sosyal Medyada Paylaşan Arzuhalciye Hapis Cezası

1 saat önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 2017'deki Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı 'evet' oyunun fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan arzuhalci Cihan Elçi (45), aynı yıl yapılan yargılamada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kullandığı Oyu Sosyal Medyada Paylaşan Arzuhalciye Hapis Cezası, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 2017'deki Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı 'evet' oyunun fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan arzuhalci Cihan Elçi (45), aynı yıl yapılan yargılamada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin ertelemediği cezayı, Bölge Mahkemesi onadı.

Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı 'evet' oyunun fotoğrafını çekip, aynı gün sosyal medya hesabında paylaştı. Elçi'nin sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Elçi hakkında dava açıldı. Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti. Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp,  Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

İzmir, Seferihisar, Güncel
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