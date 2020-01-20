Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı - Son Dakika

Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR'ı süsleyerek gelin arabası yaptı.

Kullandığı TIR'ı, gelin arabası yaptı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Kemal Vatansever (24) düğününde, şoförlüğünü yaptığı TIR'ı süsleyerek gelin arabası yaptı. Vatansever, TIR'ı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Kemal Vatansever, Büşra Vatansever ile dünya evine girdi. Vatansever gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı seçti. Süslediği TIR'la eşini de yanına alıp şehir turu atan Vatansever, böyle bir gelin arabasının çocukluk hayali olduğunu ifada ederek, "TIR şoförüyüm, bir gün evlenirsem TIR'ı süsleyip gelin arabası yapacağım demiştim. Hayalimdi yapacağım dedim ve yaptım. Bu hayalime ağabeylerim ve babam destek verdi. Evlendik çok mutluyuz darısı tüm bekarların başına" dedi.TIR ile düğün salonundan ayrılan Vatansever çiftçi, uzun süre ilçe merkezinde tur attı. Gelin konvoyunda süslenmiş  TIR'ı görenler ise cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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