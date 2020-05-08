Kullandığı tırda 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyede - Son Dakika

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınmıştı.

Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, tırın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir tırı Anadolu Otoyolu'nda durdurmuştu.

Alınan bilgiye göre, dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu 'nda durdurulan tırdan 155 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli 'de kullandığı tırdan 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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