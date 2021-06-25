Kullandığı tırda 308 kilo 800 gram eroin ele geçirilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Tuzla'da kullandığı tırda, 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Lezgin Hayva ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Hayva, yaklaşık 5 ay önce gelininin altınlarını bozdurarak tır aldığını belirterek, şoförlüğünü yaptığı tırla Van'dan İstanbul'a ev eşyası taşıdığını söyledi.

İstanbul'a geldiğinde daha önceden tanıdığı bir nakliyeciyle karşılaştığını dile getiren Hayva, "Van'dan İstanbul'a sigara getirmek isteyen biri olduğunu söyledi. Telefonunu verdi. Görüşmeyi yaptım. Van'a gidip aracımı sanayide kısa bir süreliğine bırakmamı söyledi. Aracımı 4 saatliğine orada bıraktım. Geldiğimde aynı kişi eşyaların araca yüklendiğini söyledi. İstanbul'a geldiğimde polisler beni durdurdu. Araçta uyuşturucu madde buldular. Ben araç içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Sanık Hayva, tır dorsesinin içerisinde uyuşturucunun ele geçtiği zula diye tabir edilen yeri kendisinin yapmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, el konulan tır dorsesinde uyuşturucu maddelerin saklandığı zula diye tabir edilen yerin özel olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.

Ele geçirilen narkotik maddenin piyasa değerinin bildirilmesi için Narkotik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kolluk birimleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı tırla yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirileceği yönündeki bilgi üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.

Suça konu tırın Tuzla Aydınlı Mahallesi Batı Caddesi'nde seyir halindeyken durdurulduğu anlatılan iddianamede, narkotik dedektör köpeği ile tırda yapılan aramada, dorse kısmında oluşturulan zulada 5 ana parça şeklinde 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede, ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan incelemede, bir kısmının 6-MAM, bir kısmının ise eroin olduğunun belirlendiği, araç tır sürücüsü Lezgin Hayva'nın suça konu uyuşturucu maddeleri ticari amaçlı satmak ya da başkalarına uyuşturucu madde temin etmek için satın aldığı ifade edildi.

Sanık Lezgin Hayva'nın bu şekilde üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi.