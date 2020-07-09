Kullandığı traktör devrilince ezilerek can verdi - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Küçük (24) hayatını kaybetti, kardeşi Tayfur Küçük (21) ise ağır yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Alan Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Emre Küçük yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Emre ile kardeşi Tayfur Küçük traktörün altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki kardeşi sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri Emre Küçük'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye götürülen Tayfur Küçük'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.