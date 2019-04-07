Son Dakika Haberleri: Kullandığı Traktörün Altında Can Verdi

Kullandığı Traktörün Altında Can Verdi

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık araziden dönerken traktörünü deviren şahıs hayatını kaybetti.

Kullandığı Traktörün Altında Can Verdi, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık araziden dönerken traktörünü deviren şahıs hayatını kaybetti.

Mandıra Kırsal Mahallesi'nde tarlasında çalıştıktan sonra evine dönen 42 yaşındaki A.D., bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu traktörün takla atması neticesinde altında kaldı. Kaza yapan A.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Sındırgı Nöbetçi Cumhuriyet savcılığına bilgi veren jandarma ekipleri alınan talimatlar sonucunda tahkikata başladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:59 Kaynak: İHA

Sındırgı, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 00:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kullandığı Traktörün Altında Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]