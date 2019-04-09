Kullandığı Traktörün Altında Can Verdi
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:11 Kaynak: İHA
'nın Yenişehir
ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Akçapınar Mahallesi'nde saat 18.00 sularında meydana geldi. İnegöl
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'nde gece bekçiliği yapan 67 yaşındaki Celal Özel
, kendine ait traktör ile yola çıktı. Celal Özel, İnegöl İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı. Celal Özel'in cansız bedenini köylüleri buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Celal Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akçapınar köyünde oturan Celal Özel'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA
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