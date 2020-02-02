Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü - Son Dakika

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü

6 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan, ehliyetsiz Ahmet Akturfan (16), yaşamını yitirdi.

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan, ehliyetsiz Ahmet Akturfan (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Boyalı köyünün Kurtçu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Akturfan, ağıldaki hayvanlarına yem verdikten sonra bindiği 07 ND 945 plakalı traktörü çalıştırıp, köye dönmek için yola çıktı. Ehliyetsiz Akturfan'ın, eğimli yolda kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyeciler, devrilen traktörün altında kalan Akturfan'ı çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Akturfan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Akturfan'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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