Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi'nde Duran Yıldız idaresindeki 01 BPD 15 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Yıldız traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen yakınları, traktör altında sıkışan Duran Yıldız'ı gördü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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