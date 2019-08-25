Son Dakika Haberleri: Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
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Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

1 saat önce

Zonguldak'ta kullandığı traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi, System.String[]

Zonguldak'ta kullandığı traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.


Olay, Ereğli ilçesine bağlı Soğanlı Yörük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte traktörü ile fındık toplamak için tarlaya giden 32 yaşındaki Barış Özcan, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barış Özcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
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