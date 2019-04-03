Kullandığı Traktörün Altında Kaldı
54 dakika önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi kontrolden çıkan traktörünün altında kaldı.
Denizli
'nin Buldan
ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi kontrolden çıkan traktörünün altında kaldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
Olay, kırsal Helvacılar Mahahllesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlasına traktörle çalışmaya giden Şevket Gökkaya
(56), kontrolden çıkıp devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Gökkaya sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:03 Kaynak: İHA
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