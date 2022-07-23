Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki İsmail Konuk 'un kontrolündeki 48 KP 891 plakalı traktör, Konuk'un kontrolünden çıktı. Dengesini kaybederek şahlanan traktörden yere düşen Konuk, daha sonra traktörün üzerinden geçmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Konuk'un cansız bedeni incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İsmail Konuk, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kullandığı traktörün altında yaşamını yitirdi - Son Dakika

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