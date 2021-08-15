Kullandığımız Telefon Uygulamaları Ne Kadar Güvenli?

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, telefon uygulamalarının güvenirliğinden bahsetti.

Bir uygulamayı kurarken, uygulamanın hangi izinleri istediğinin kritik olduğunu ve insanların bu konuya dikkat etmediklerini söyledi. Saldırganların, gündemi ve insanın zayıf yanını kullanmayı çok iyi bildiklerini ve her siber saldırının insanın bir zaafına dokunduğunu vurguladı.

Pandemi dönemiyle birlikte reklamların arttığını, bu reklamların uygulama indirmeye yönlendirdiğini ve yönlendirilen uygulamaların insanların telefondaki verilerine ulaşıp kullanabildiğini dolayısıyla tehlikeli olduğunu aktardı. Mobil uygulamaları kullanmada farkındalığın önemli olduğunu ve uygulama izinlerinde neye izin verildiğinin bilinmesi gerektiğini tavsiye etti. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmenin yanlış olduğunu, siber saldırıların bireysel bir hedefin olmadığı, kim hangi anda işlem yaparsa onun hedeflenmiş hale geleceğini ifade etti.