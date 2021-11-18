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"Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek" - Son Dakika

"Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek"

18.11.2021 12:51
"Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek"

Kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren Univera, yeni bulut tabanlı yazılım hizmeti Varuna'yı tanıttı.

Kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren Univera, yeni bulut tabanlı yazılım hizmeti Varuna'yı tanıttı. 30 yıla yaklaşan bilgi birikimini ve yüksek üretkenliği yeni nesil yazılım çözümüne taşıdıklarını belirten Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Hizmet olarak Sunulan Yüksek Verimli Uygulama Platformu (HpaPaaS) temelli geliştirdiğimiz Varuna, şirketlere yüzde 40 zaman ve efor tasarrufu sağlıyor. Kullanıma hazır ilk saha servis yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor. Küresel saha servis yönetimi pazarının önümüzdeki 5 yılda her yıl yaklaşık yüzde 20 büyümesi bekleniyor. Bu büyüyen pazarda Varuna, kullandığın kadar öde modeliyle şirketlere özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve verimli bir çözüm sunarak dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek" dedi.

Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, yeni bulut tabanlı yazılım hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şirketlere yüzde 40 zaman ve efor tasarrufu sunarak operasyonel verimliliklerini artırdıklarını söyleyen Kaleli, "Dünya çapındaki şirketlerden binlerce kullanıcının tek merkezden aynı anda kullanabileceği bir altyapıya sahip olan Varuna, şirketleri bulutta farklı bir boyuta taşıyor. Hepimizi etkileyen pandemi, şirketler için dijital yolculuğu bir seçim olmaktan çıkararak ihtiyaca dönüştürdü. Bu yolculuk, iş süreçlerimize objektif bakabilme fırsatını da sundu. Bu süreçte güvenlik prosedürleri, yeni çalışma biçimlerine yönelik hazırlıklar ve teknisyenlerin sahada veri toplama ve paylaşma yöntemlerindeki boşlukların doruğa çıktığını gördük. Varuna ile bu boşluğu ortadan kaldırarak saha servis yönetimi çözümlerinin çıtasını yükseltiyoruz" diye konuştu.

KRİZDE BİLE OPERASYONLAR KESİNTİYE UĞRAMIYOR

Bulut tabanlı çözümlerin sunduğu güvenlik ve maliyet avantajının saha servis yönetimi çözümlerine talebi yükselttiğine değinen Kaleli, "Adını Kuiper kuşağı gökcismi ve Hindu mitolojisinde göklerin tanrısı olarak anılan Varuna'dan alan yeni bulut tabanlı yazılım hizmetimizle şirketlerin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlarını karşılayan, ölçeklenebilir ve güvenli çözümleri devreye alıyoruz. Varuna, taleplere cevap verebilme hızıyla kriz koşullarında bile operasyonların devam etmesini mümkün kılıyor. Şirketlerin kaynaklarının ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmasına kılavuzluk ediyor" ifadelerini kullandı.

SAHA SERVİS YÖNETİMİNİ ÇEVİKLEŞTİRİYOR

İzmir merkezli şirketin yeni yazılım hizmeti telekominikasyondan enerjiye birçok farklı sektörün yazılım hizmet altyapısını kullanarak kendi ihtiyaçlarına göre geliştirmesine ve sunulan saha yönetimi çözümünü çevikleştirmesine imkan tanıyor. Operasyon büyüklüğü fark etmeksizin şirketlerin tüm iş süreçlerini işlevselleştirdiklerini aktaran Kaleli şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni dijital çözümümüzle iş dünyasına yönelik farklı bir yazılım geliştirdik. İş yönetiminden servis kanalları ve saha yönetimine kadar uçtan uca saha servis çözümü sunduğumuz Varuna'nın avantajlarını anlatmak için uzay temasını kullandık. Merak uyandıran lansman kampanyamızla şirketleri #BaşkaBirBoyut'a taşımayı vaat ediyoruz. Şirketler Varuna ile iş planlarında yüzde 95, operasyon süreçlerinde yüzde 50 tasarruf sağlayarak faaliyetlerine hız ve verimlilik getiriyor. Varuna ile saha teknisyenleri ve servis kanallarını daha verimli kullanan şirketler bayi, distribütör ve müşteri üçgeninde kesintisiz bilgi akışıyla operasyonel giderlerini azaltabiliyor."

"GÜVENLİK VE PERFORMANS TESTLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Yeni yazılım hizmetinin gelişim aşamasında güvenlik ve performans odaklı çok sayıda testten başarıyla geçtiğini söyleyen Merthan Kaleli, "En yüksek yazılım teknolojilerini kullanarak piyasaya sunduğumuz Varuna'yı, mikro servis tabanlı yepyeni bir mimariyle geliştirdik. Ekip yönetimi, depo takibi, harita üzerinde gerçek zamanlı izleme gibi özelliklerle şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilir kılıyoruz. Yeni protokollerimizle, şirketlerin sahadaki kuvvetleri olan teknisyenler için güvenli bir bölge oluşturuyoruz. Uyumluluk onaylarının müşteriler, tedarikçiler ve düzenleyici makamlarla paylaşılmasını ve izlenmesini sağlıyoruz. Öte yandan şirketler Varuna'nın güvenli ortamında inovatif iş fikirleri geliştirerek geleceğe yönelik ihtiyaçlarını da şekillendirebiliyor" dedi.


Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek
Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek
Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek

Univera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kullandığın kadar öde modeliyle dijital dönüşüme yeni bir boyut getirecek' - Son Dakika


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