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Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika

Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar

12.02.2022 01:34
Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Limandere Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, alkol ile uyuşturucu kullanan dört kişiyi tespit etti. Ekipleri fark eden şüphelileri ise kullandıkları uyuşturucuyu araziye atarken suçüstü yakalandı. Arazide yapılan incelmede uyuşturucuyu bulan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Uyuşturucu, Jandarma, Sakarya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika
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