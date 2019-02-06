Son Dakika Haberleri: Kullanıcı Arayüzü Tasarım Yeteneğinizi Ölçen İnanılmaz Zor Test

Kullanıcı Arayüzü Tasarım Yeteneğinizi Ölçen İnanılmaz Zor Test

1 saat önce

Arayüz tasarımları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ya da arayüz tasarımı becerisine güvenenler için bir test/oyun hazırlandı.

Kullanıcı Arayüzü Tasarım Yeteneğinizi Ölçen İnanılmaz Zor Test, System.String[]
Oyunun adı "Can't unsee". Oyundaki amacımız ise birbirine çok benzer iki arayüzden "doğru" olanı seçmek. Doğru seçenek estetik açıdan daha hoş bir tasarımı temsil ederken diğer seçenekte bazı ufak farklılıklar yer alıyor.



Oyun, temelde 'iki resim arasındaki X fark' bulmacaları ile aynı olsa da burada iyi arayüz tasarımı ile kötü arayüz tasarımı arasındaki farkı bulmaya çalışıyoruz. Oyunun bazı bölümlerinde iki arayüz arasındaki farkı bulmak oldukça zor. Ekranın her bir pikselini dikkatle incelemek gerekiyor.

Oyunda üç zorluk seviyesi bulunuyor. Bu seviyeler "Easy/Kolay", "Medium/Orta" ve "Hard/Zor" olarak ayrılmış durumda. Bazı bulmacalar yanlış kategorideymiş gibi hissettirse de genel olarak oyun zor ve büyük dikkat istiyor.



Seçim yapıldıktan sonra ise iki görsel arasındaki farkı açıklayan oyun adının hakkını veriyor. Aradaki farkı bir defa görünce bir daha görmezden gelmek mümkün olmuyor.

Oyunu yapan ikili Alex Kotliarskyi ve Amanda Hum, Facebook'ta yazılım mühendisi ve ürün tasarımcısı olarak görev yapıyorlar.



Twitter'da bazı kullanıcılar, oyundaki bazı bölümlerin gerçekte tasarım doğrularını değil kişisel tercihleri sorguladığını iddia ediyor. Yani oyundaki seçiminiz "yanlış" olarak gözükse bile moral bozmaya gerek yok.

Arayüz tasarımında en ince detayların üzerinde bile ne kadar düşünüldüğünü gösteren oyuna buradan erişebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:47 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Washington Wizards'ın Yıldızı John Wall, Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kullanıcı Arayüzü Tasarım Yeteneğinizi Ölçen İnanılmaz Zor Test
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]