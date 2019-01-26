Kullanıcı Deneyiminde Trendler Uxistanbul'da Konuşulacak

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanında bölgenin ilk etkinliği olan UXistanbul, önceki dört yılda olduğu gibi bu yıl da zengin ve kapsamlı içeriği, Türkiye'den ve dünyadan uzman konuşmacıları ile profesyonelleri ağırlayacak.

Türkiye'nin ve bölgenin ilk kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul'un beşincisi için geri sayım başladı. UXservices tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl 19 Şubat Salı günü Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilecek.

Gün boyunca sürecek etkinlikte Akbank, Atlassian, BMW Group, Coca-Cola, Google, ICBC, Mind the Product, Paraşüt ve YouTube, gibi önde gelen şirketlerde görev yapan isimler, konuşmacı ve keynote konuşmacısı olarak söz alarak deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. 5'i keynote olmak üzere toplam 17 konuşmacının söz alacağı etkinlikte ayrıca altı farklı başlıkta workshop'lar da gerçekleşecek.

UX sektörüne ilişkin önemli istatistiklerin yer aldığı, bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek geniş kapsamlı çalışması olan Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu'nun (Turkey User Experience Report) son edisyonunun lansmanı da UXistanbul'da yapılacak.