Sony'den PlayStation VR2 müjdesi! - Son Dakika
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Sony'den PlayStation VR2 müjdesi!

23.08.2022 13:56
Sony'den PlayStation VR2 müjdesi!

Kullanıcı deneyimini artırmak ve daha fazla gerçeklik katabilmek için geliştirilen PlayStation VR2'nin tanıtımı için resmi açıklama geldi.

Sony ilk olarak 2016 yılında piyasaya sunduğu sanal gerçeklik gözlüğünün yeni neslini tanıtmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların PlayStation 5 deneyimini artırmak ve daha fazla gerçeklik katabilmek için geliştirilen PlayStation VR2 modelinin tanıtım tarihi için sonunda resmi açıklama geldi.

PlayStation VR2 2023 yılının başında geliyor

Sony, şirketin PlayStation VR2 sanal gerçeklik gözlüğünü gelecek yılın başlarında piyasaya süreceğini duyurdu. Lansman tarihi henüz teyit edilmemiş olsa da, şirketin önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı paylaşmasını bekliyoruz.

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Şirket, tanıtımı dört gözle beklenen Sony PlayStation VR2 hakkında Instagram ve Twitter resmi hesapları üzerinden "2023 Başında Geliyor #PSVR2" yazılı bir mesaj ile paylaştı. Sony, yeni sanal gerçeklik gözlüğü hakkında bazı detayları hali hazırda paylaşmış durumda.

2023? ????#PSVR2 pic.twitter.com/z9Nha5Ewfx

— ?????—????? (@PlayStation_jp) August 22, 2022

Sony PlayStation VR2, PlayStation 5 konsolu ile aynı renk şemasına ve ilk PS VR'ye benzer bir kafa bandı tipi vizöre sahip olacak. Yeni sanal gözlüğün, benzersiz titreşimli geri bildirim ve gelişmiş haptiklere sahip kontrolörlere sahip olacağı söyleniyor.

PlayStation VR2, 110 derecelik bir görüş alanına sahip olacak. Ayrıca çözünürlüğü en üst düzeye çıkarmak ve grafiklerin daha net bir şekilde görünmesi için gözün foveasının nereye odaklandığına izleyen foveated işleme teknolojisiyle de sanal gerçeklik deneyiminin önemli oranda artırılması hedefleniyor.

Sony'den PlayStation VR2 müjdesi!

Sanal gerçeklik gözlüğü ayrıca kullanıcıları gerçek dünyaya bağlayan kameralara da sahip olacak. Bu kameralar ile aynı zamanda net bir oyun alanı hissi elde etmek ve oyun için bir sınır oluşturmak için duvarlar, zemin, sandalye ve masa gibi engeller taranabilecek.

PlayStation VR2, 4K çözünürlüğe sahip ekranlara ev sahipliği yapacak. Sanal gerçeklik gözlüğü ayrıca 90Hz veya 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Şirket ayrıca cihazın tek bir USB Type C kablosu kullanılarak konsola bağlanabileceğini de ortaya koydu.

Sony'den PlayStation VR2 müjdesi!

Şirket ayrıca, PS VR2 resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, cihazın yaklaşık 20 oyundan oluşan bir ürün serisine sahip olacağını duyurdu. Bu oyunlar arasında Horizon ve Walking Dead evrenlerinin yanı sıra No Man's Sky ve Resident Evil Village da bulunuyor.

Teknoloji gittikçe gelişirken, VR ve AR gözlükler de artık hayatımızın birer parçası haline gelmiş durumda. Peki siz Sony PlayStation VR2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Sony'den PlayStation VR2 müjdesi! - Son Dakika

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