Kullanıcılar standartları belirleyen kargo şirketini seçti

Sia Insight araştırma şirketi tarafından yapılan 'Standartları Belirleyen Markalar' araştırmasında, kargo sektöründe lider Yurtiçi Kargo oldu.

Yurtiçi Kargo, tüketiciler tarafından standartları belirleyen marka olarak seçildi. Marketing Türkiye tarafından mayıs ayında Sia Insight araştırma şirketine yaptırılan 'Standartları Belirleyen Markalar' araştırması online bilgi toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Her sektörün kendine has dinamikleri olduğundan yola çıkılarak hazırlanan araştırmada; sektörün standartlarını belirleyen ve tüketiciler tarafından öncü kabul edilen markaların ortaya çıkarılması amaçlandı.

FARKLI ETKENLER BAZ ALINDI

Sia Insight araştırma şirketinin 'Kargoda lider Yurtiçi Kargo' şeklinde kamuoyuna duyurduğu araştırmanın sonucuna göre tüketicilerin, aldıkları hizmeti değerlendirirken ilk olarak hizmet kalitesine dikkat ettikleri belirlendi. Araştırmada, güvenilirlik, verdiği paranın karşılığını alma, herhangi bir sorun yaşandığında hızlı çözüm bulunabilmesi ve kişisel verilerinin korunması öne çıkan diğer etkenler arasında yer aldı.

12-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında online bilgi toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Türkiye temsili kota takibi yapıldı ve çalışmaya 400 kişinin katıldığı kaydedildi.