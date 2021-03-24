Kullanıcıların yüzde 18'i mikrofona veya web kamerasına daima erişime izin veriyor

Kaspersky tarafından yapılan, 15 bin kişinin katıldığı küresel bir araştırmaya göre, Türkiye'de çevrim içi kullanıcıların yaklaşık beşte biri (yüzde 18) uygulamalara ve hizmetlere mikrofonlarına veya web kameralarına daima erişim izni veriyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden 6'sı (yüzde 55), birilerinin kendilerini web kamerası aracılığıyla izleyebileceğinden ve yüzde 51'i bunun kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla yapılacağından endişe duyuyor. Bu, uzaktan çalışmaya ve iş birliğine dayalı uygulamaların baskın olduğu yeni çalışma düzeninde proaktif korunmaya duyulan ihtiyaca işaret ediyor.

Video konferans uygulamalarının iş, sosyal ve eğlenceye dair ihtiyaçlarda önemli bir boşluğu doldurması, kullanıcıların pek çok uygulamaya mikrofon ve kameraya erişim izni vermeleri sonucunu doğurdu. Kaspersky'nin yaptığı araştırmaya göre, bu araçlar, ani eve kapanma sürecinde insanların hayatını zenginleştirmesine ve kolaylaştırmasına hizmet etti. Buna bağlı olarak 25 ila 34 yaş arası kullanıcıların yüzde 27'si kullandıkları uygulamalara mikrofon ve kameralarına her zaman erişim izni verdi. İleri yaş kullanıcılarda bu eğilim daha az görülürken, 55 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 38'i uygulama ve hizmetlere asla böyle bir erişim izni vermediklerini ifade etti.

"Bir web kamerası kapağı kullanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Müdürü Marina Titova, birçok kişinin, web kamerası kullanımı ve siber güvenlik süreçleriyle ilgili güvenlik protokollerine aşina olmadığını belirterek, "Kaspersky olarak çevrim içi güvenlik ve potansiyel tehditler hakkında farkındalığın giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu uygulamaların kamera ve mikrofona erişimlerine izin vermeden önce önleyici tedbirler alma ve istenen izinleri sorgulama proaktif tüketici davranışlarına yol açıyor. Siber güvenlik bilincindeki bu artışın, işletmeler tarafından sağlanacak güvenlik bilinci eğitimiyle de desteklenmesini bekliyoruz. Özellikle ses ve görüntüleme cihazlarının uzaktan çalışma için yaygın olarak kullanıldığı günümüzde bu son derece gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, kullanıcıların web kameralarını kullanırken kendilerini daha güvende hissetmeleri ve mahremiyetlerini korumaları için şunları öneriyor:

"Kameranız kullanılmadığında içinizin rahat etmesi için basit de olsa bir web kamerası kapağı kullanın. Gelişmiş koruma sunan ve PC, Mac, Android ve iOS cihazları dahil olmak üzere birden çok cihazı kapsayan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud gibi uygulamalar sizi mikrofon ve kameranıza yönelik yetkisiz erişimlere karşı koruyabilir. Mevcut uygulamalarınızdan hangilerinin web kameranıza veya mikrofonunuza erişime izni olduğunu analiz edin, gerekli olmayan durumlarda izinleri kaldırın. Sosyal ağlarda çevrim içi gizliliğinize daha derin bir bakış için olan Gizlilik Denetleyicisi'ni kullanabilirsiniz."