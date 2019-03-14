Kullanılamaz Haldeki Ayakkabıları Sıfır Ayarına Getiriyorlar

Bursa'da açtıkları "Ayakkabı bakım merkezi"nde müşterilerinin getirdiği eski ayakkabıları farklı işlemlerden geçiren iki kardeşin 5 ile 100 lira arasında değişen fiyatla sundukları hizmetlerine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bursa'da açtıkları "Ayakkabı bakım merkezi"nde müşterilerinin getirdiği eski ayakkabıları farklı işlemlerden geçiren iki kardeşin 5 ile 100 lira arasında değişen fiyatla sundukları hizmetlerine vatandaşlar ilgi gösteriyor.



Merkeze getirilen ayakkabılar, analizleri yapıldıktan sonra önce yıkanıyor, ardından ayakkabının durumuna göre dikme, boyama ve astar değiştirme işlemlerinden geçiriliyor.



Kimi zaman sanat icra eder gibi ustaların ellerinde resim fırçalarıyla boyanan ayakkabılar, yenilenmiş halleriyle teslim edildiği sahiplerini şaşırtıyor.



Dükkan sahibi kardeşlerden Haydar İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhasebe işletme alanında yüksekokulu bitirdikten sonra hemen iş bulamadığını, daha sonra ise abisinin açtığı ayakkabıcıda işe başladığını söyledi.



Zamanla işlerinin çoğaldığını ve bir alışveriş merkezinde dükkan açtıklarını anlatan İnan, "Müşteriler dükkanı ilk açtığımızda bize birkaç ayakkabı getiriyordu ancak biz onlara fiyatları söylediğimizde rakamlar yüksek geliyordu. Biz de onlara; 'Bir tanesini bırakın, işçiliğimizi görün beğenirseniz diğerlerini de yapalım' diyorduk. Sonrasında çok güzel dönüşler aldık. Her gelen memnun kaldı. 10 sene önce gelen müşterimiz hale bizim müşterimiz." diye konuştu.



İnan, dükkana gelen ayakkabıların durumlarına göre bir dizi işlemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ayakkabı bize geldiği zaman önce üstündeki kiri pası almak için yıkıyoruz. Sonrasında şekli düzelsin diye hemen ayakkabı kalıbına koyuyoruz. Ayakkabının kurumasını bekliyoruz ve kuruduktan sonra tabanına gerekirse freze çekiyoruz. Boya yapılması gerekiyorsa boyuyoruz, dikilecek kısımları dikiyoruz. Kimi zaman da resim fırçasını elimize alıp resim çizer gibi, sanat eseri yapar gibi ayakkabıyı boyadığımız oluyor. Müşterinin ayakkabıyı eline alıp incelese bile görmeyeceği yerleri, elimize iğne ucu kadar fırçalar alıp boyuyoruz. Yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi de budur diye düşünüyorum."



Renk değiştirme de var numara büyütme de



İnan, ayakkabı yenileme hizmetinden çoğu vatandaşın bihaber olduğunu vurgulayarak, "Biz burada numara büyütme, küçültme yapıyoruz. Rengini beğenmedikleri ayakkabılarda renk değiştirme işlemi yapıyoruz. Model değiştirme yapıyoruz. Sivri burun ayakkabıların burnunu oval şekilde yapıyoruz. Yırtık ayakkabıları dikiyoruz. İç astarı yırtılırsa ya da sertleşirse onları değiştiriyoruz. Boyası akınca boyasını yapıyoruz. Yani ayakkabıda birçok çeşit tadilat var." dedi.



Ayakkabıların bakımlarının yaklaşık 2-3 günde tamamlandığını ifade eden İnan, "Klasik ayakkabıları genellikle aynı gün teslim ediyoruz ama bunlar düz ayakkabılar. Süet, nubuk, spor ve yağlı deri ayakkabıların işlemleri uzun sürüyor. Yıkıyoruz, kurumasını bekliyoruz, biraz kalıba koyuyoruz. Boyası ve tadilatıyla 2-3 güne çıkıyor." ifadelerini kullandı.



İnan, bazen müşterilerin eski ayakkabılarını getirip "Bunun bakımını yapın ihtiyacı olan birine vereyim" dediklerini belirterek, "Biz ayakkabıyı alıp bakımını yapıyoruz, geldiklerinde ayakkabılarını tanıyamıyorlar. Müşteri bize gerçekten ayakkabıyı çöp şekilde getiriyor ve yaptığımız 10 ayakkabıdan 8'i mağazadan aldıkları gibi çıkıyor. Müşteri bile şok oluyor." diye konuştu.



Haydar İnan, tadilat ve yenileme ücretlerinin ayakkabının durumuna göre 5 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.

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