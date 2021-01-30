Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi - Son Dakika

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi

30.01.2021 15:32
Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi, System.String[]

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi Saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüsü şoförü İHA'ya konuştu Başkent'te yolcu tarafından saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüs şoförü Fatih Karabacak, "Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" dedi.

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi

Saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüsü şoförü İHA'ya konuştu

ANKARA - Başkent'te yolcu tarafından saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüs şoförü Fatih Karabacak, "Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" dedi.

Ankara'da Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Fatih Karabacak, Mamak-Batıkent seferini yaptığı sırada duraktan aldığı yolcunun "geçersiz kart" kullandığını görünce karta el koymak istedi. Bu sebepten yolcu ve Karabacak arasında tartışma yaşanırken, otobüs şoförü Karabacak yolcunun kendisine saldırdığını söyledi. Karabacak, yaşanan olayı İHA'ya anlattı.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Fatih Karabacak, yolcunun başka bir kişiye ait kartla otobüse biniş yaptığını fark ettiğini, karta el koymak istediğini ve bu sebepten yolcuyla tartıştıklarını belirterek, "Mamak-Batıkent hattında çalışıyorum. Arkadaşı saat 5 civarında Boğaziçi köprüsünden aldım. 'Geçersiz kart' yani başkasına ait kartı kullandığını görünce el koymak istedim. Sonra arkadaşla tartıştık. Tartışmaya başladıktan sonra ben kartı alıp sol tarafa koydum. Daha sonra yolda kartını almak istedi. Arabayı durdurdum kavga etmeye başladık. Yapacağımız bir şey kalmadı. İlk önce o bize saldırdı" ifadelerini kullandı.

Geçersiz kart kullanımının son zamanlarda arttığına dikkat çeken Karabacak, "Son zamanlarda bu geçersiz kart olayı çok fazla çoğaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" diye konuştu.

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi
Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi

İhlas Haber Ajansı, Fatih Karabacak, Halk Otobüsü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor
Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek         
15:11
Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı         
14:36
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular         
13:57
Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı         
13:24
Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı         
12:59
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı         
11:47
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 15:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei