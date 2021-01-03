Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor - Son Dakika

Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

03.01.2021 09:27

Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor Yere atılan maskeler hayvanlar için tehlikeli oyuncak oluyor Yere atılan maskelerin hayvanların sağlığını etkilediğini söyleyen veteriner hekim Kesim: "Hayvanlar maskeleri oyuncak olarak görüyorlar"DÜZCE– Korona virüsten korunmak...

Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Yere atılan maskeler hayvanlar için tehlikeli oyuncak oluyor

Yere atılan maskelerin hayvanların sağlığını etkilediğini söyleyen veteriner hekim Kesim:

"Hayvanlar maskeleri oyuncak olarak görüyorlar"

DÜZCE– Korona virüsten korunmak için takıldıktan sonra bazı insanlar tarafından yere atılan maskelerle oynayan sokak hayvanlarında sağlık problemleri oluşabileceğini ifade eden Veteriner Hekim Affan Kesim, "Sokak hayvanları maskeleri yutabiliyorlar. Bu yutmalar bizim istemediğimiz büyük problemlere yol açıyor" dedi.

Korona virüs salgınının ardından sağlık kurumları ve uzmanlar hijyen çağrısı yaptı ve vatandaşlara maske ile eldiven kullanmalarını önerdi. Salgından korunmak isteyen birçok vatandaş da önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı. Korona virüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekti. Kullanılmış maske ile eldivenlerin gelişi güzel sokaklara ve yerlere atılması hem hijyen açısından tehlike oluştururken hem de atık maskelerle oynayan sokak hayvanlarının sağlıklarını tehlikeye atıyor. Yere atılan eldiven ve maskelerin sokak hayvanlarında sağlık sorununa yol açabileceğine değinen Veteriner Hekim Affan Kesim, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"İstemediğimiz büyük problemlere yol açıyor"

Yere atılan maskelerin hayvanlar için hayati tehlikelere yol açtığı belirten Veteriner Hekim Affan Kesim, "Vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var. Pandemi sürecinde en başından beri artık hayatımızın bir parçası olan maskelerimizi kullandıktan sonra sokağa atıyorlar. Bizde bunlardan şikayetçiyiz. Hatta böyle birkaç vakayla da karşılaştık. Sokak hayvanları özellikle de yavru kediler ve köpekler maskeleri bir oyuncak olarak görüyorlar. Çok fazla alıyorlar oynuyorlar hatta yiyorlar. Sokak hayvanları maskeleri yutabiliyorlar. Bu yutmalar bizim istemediğimiz büyük problemlere yol açıyor. Birçoğu kedi ve köpeklerin sağlığını etkileyecek, hayati önem taşıyan konular bunlar. Dolayısıyla insanlardan tek bir ricamız var; her köşe başında olan çöp kutularına maskelerini üşenmeden atmalarını istiyoruz. Sokak hayvanları için en azından bu dönemde biraz daha dikkat etmelerini istiyorum vatandaşlarımızın. Lütfen bu konuya biraz özen gösterelim" şeklinde konuştu.

Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Sokak Hayvanları, Koronavirüs, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler tehlike saçıyor - Son Dakika


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