KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE - Son Dakika
Son Dakika Güncel KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE - Son Dakika

KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE

17 dakika önce

KORONAVİRÜS salgının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratıyor.

KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE, System.String[]

KORONAVİRÜS salgının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratıyor.  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyleyerek, "Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Ortalıktaki bu görüntü toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

"KENDİMİZİ KORURKEN, BİZİM İÇİN ÇALIŞANLARI ENFEKTE ETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs salgınının ardından sağlık kurumları ve uzmanlar hijyen çağrısı yaptı ve vatandaşlara maske ile eldiven kullanmalarını önerdi. Salgından korunmak isteyen birçok vatandaş da önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı. Koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekti. Kullanılmış maske ile eldivenlerin en çok toplu taşıma durakları çevresinde yere atılmış olduğu görülürken, atık olan bu ürünler koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor.

"BU YÜZDEN MÜMKÜNSE ELDİVEN KULLANMAYIN"

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, eldiven kullanımını aslında önermiyoruz. Çünkü eldiven, kullananlara bir güven duygusu veriyor. Eldivenle bir yerlere dokunduktan sonra elinize, yüzünüze, gözünüze dokunduğunuzda; eğer eldivenle dokunduğunuz yerde sizi hastalandıracak kadar virüs partikülleri varsa onları direkt alıyorsunuz. O eldivenler de dışarıya atılıyor. Bu yüzden mümkünse eldiven kullanmayın. Cerrahi maskeleri de sadece kronik hastalığı olan hastalar, kapalı yerlere girerken kullanabilirler. Maskenin üzerine elinizi dokundurup başka bir yere de elinizi dokundurursanız, aynı şekilde kontaminasyon riski var. Maskeyi çıkarırken iplerinden çıkarıp, atarken de mümkünse yanlarından kapatın. Dışarı çıkarken maske kullanıyorlarsa yanlarında bir poşet taşısınlar ve çıkartınca onun içine koysunlar ya da hastaneden çıkıyorlarsa hastane çıkışlarında mutlaka tıbbi atık kutuları bulunuyor, o tıbbi atık kutularına atmalarını öneriyoruz. Çünkü bu maskelerde olan mikroorganizmaların üstünde ne kadar virüs var ve bu virüs yükü bunu tutan kişiyi kontamine edecek mi, etmeyecek mi diye bir bilgimiz yok. Biz sürekli hijyen ve temizlik kurallarına uyalım diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz."

"KESİNLİKLE KAPALI ÇÖP KUTULARINA ATALIM"

Prof. Dr. Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yere atıldığı zaman, atılan maskenin üzerinde yeterli miktarda virüs yükü varsa tutan kişiyi kontamine edebilir ve hastalandırabilir. Bu yüzden hastaysanız, hasta olduğunuzu düşünüyorsanız ya da Covid-19 şüphesi taşıyan bir kişiyle aynı evde yaşıyorsanız ve dışarı çıkıyorsanız maske takabilirsiniz ama çıkardıktan sonra kesinlikle yola direkt atmayalım. Sonuçta evlerinizden çıkıyorsunuz, lütfen mümkünse bir poşet alıp o poşetin içine atın. Atarken de yanlarından içe doğru kapayıp öyle atalım. Çünkü böylece içerideki virüs partiküllerini en azından dışarıya bulaştırmamış oluyorsunuz. Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Sokaklarda, ben de bazen maske ve eldiven görüyorum. Biz hep 'evden çıkmayın, toplumu koruyalım, hijyen kurallarına uyalım' diyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz ama ortalıktaki bu görüntü gerçekten bizim için toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yere atılmış marke ve eldivenler

Prof. Dr. Pınar Çıragil ile röportaj

-Duraklardaki eldiven atıkları

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:04 Kaynak: DHA

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