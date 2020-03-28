KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE - Son Dakika
Son Dakika Güncel KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE - Son Dakika

KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratıyor.

KORONAVİRÜS salgının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratıyor. Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyleyerek, "Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Ortalıktaki bu görüntü toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

"KENDİMİZİ KORURKEN, BİZİM İÇİN ÇALIŞANLARI ENFEKTE ETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs salgınının ardından sağlık kurumları ve uzmanlar hijyen çağrısı yaptı ve vatandaşlara maske ile eldiven kullanmalarını önerdi. Salgından korunmak isteyen birçok vatandaş da önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı. Koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekti. Kullanılmış maske ile eldivenlerin en çok toplu taşıma durakları çevresinde yere atılmış olduğu görülürken, atık olan bu ürünler koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor.

"BU YÜZDEN MÜMKÜNSE ELDİVEN KULLANMAYIN"

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, eldiven kullanımını aslında önermiyoruz. Çünkü eldiven, kullananlara bir güven duygusu veriyor. Eldivenle bir yerlere dokunduktan sonra elinize, yüzünüze, gözünüze dokunduğunuzda; eğer eldivenle dokunduğunuz yerde sizi hastalandıracak kadar virüs partikülleri varsa onları direkt alıyorsunuz. O eldivenler de dışarıya atılıyor. Bu yüzden mümkünse eldiven kullanmayın. Cerrahi maskeleri de sadece kronik hastalığı olan hastalar, kapalı yerlere girerken kullanabilirler. Maskenin üzerine elinizi dokundurup başka bir yere de elinizi dokundurursanız, aynı şekilde kontaminasyon riski var. Maskeyi çıkarırken iplerinden çıkarıp, atarken de mümkünse yanlarından kapatın. Dışarı çıkarken maske kullanıyorlarsa yanlarında bir poşet taşısınlar ve çıkartınca onun içine koysunlar ya da hastaneden çıkıyorlarsa hastane çıkışlarında mutlaka tıbbi atık kutuları bulunuyor, o tıbbi atık kutularına atmalarını öneriyoruz. Çünkü bu maskelerde olan mikroorganizmaların üstünde ne kadar virüs var ve bu virüs yükü bunu tutan kişiyi kontamine edecek mi, etmeyecek mi diye bir bilgimiz yok. Biz sürekli hijyen ve temizlik kurallarına uyalım diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz."

"KESİNLİKLE KAPALI ÇÖP KUTULARINA ATALIM"

Prof. Dr. Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yere atıldığı zaman, atılan maskenin üzerinde yeterli miktarda virüs yükü varsa tutan kişiyi kontamine edebilir ve hastalandırabilir. Bu yüzden hastaysanız, hasta olduğunuzu düşünüyorsanız ya da Covid-19 şüphesi taşıyan bir kişiyle aynı evde yaşıyorsanız ve dışarı çıkıyorsanız maske takabilirsiniz ama çıkardıktan sonra kesinlikle yola direkt atmayalım. Sonuçta evlerinizden çıkıyorsunuz, lütfen mümkünse bir poşet alıp o poşetin içine atın. Atarken de yanlarından içe doğru kapayıp öyle atalım. Çünkü böylece içerideki virüs partiküllerini en azından dışarıya bulaştırmamış oluyorsunuz. Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Sokaklarda, ben de bazen maske ve eldiven görüyorum. Biz hep 'evden çıkmayın, toplumu koruyalım, hijyen kurallarına uyalım' diyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz ama ortalıktaki bu görüntü gerçekten bizim için toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.

KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor         
13:44
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu         
13:43
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı         
13:28
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi         
13:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı         
13:21
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi         
13:11
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi         
13:08
Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi         
12:57
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 16:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KULLANILIP YERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERDEKİ TEHLİKE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]