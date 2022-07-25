Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü - Son Dakika
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Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü

25.07.2022 12:21
Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü

Karaman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı metruk kerpiç ev, tehlike arz etmesi üzerine belediye tarafından kepçeyle yıkıldı.

Karaman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı metruk kerpiç ev, tehlike arz etmesi üzerine belediye tarafından kepçeyle yıkıldı.

Yangın, Mansurdede Mahallesi 76. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler söndürülürken soğutma çalışmaları uzun sürdü. Kimsenin yaşamadığı ev, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Bir bölümü daha önceden yıkılmış olan metruk evin tehlike arz etmesi sebebiyle belediye yıkma kararı aldı. Yangın yerine gelen 2 kepçe evi saniyeler içinde yıktı. Polis, evin madde bağımlısı kişiler tarafından yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev alevlere yenik düştü - Son Dakika

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