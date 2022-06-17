Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kullanılmayan araç lastiklerinin istiflendiği depoda yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu depo yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.