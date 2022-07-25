Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı - Son Dakika
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Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı

25.07.2022 15:13
Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarıgerme Mahallesinde park halinde ve kullanılmayan araçta başlayan yangın sazlık alana sıçradı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarıgerme Mahallesinde park halinde ve kullanılmayan araçta başlayan yangın sazlık alana sıçradı.

Dalaman Sarıgerme Mahallesi Akdeniz Evleri Sitesi arkasında park halinde bulunan ve kullanılmayan araçta yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sazlık alana sıçrayan yangın Dalaman itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Kullanılmayan araç ise tamamen yandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Sarıgerme, Dalaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı - Son Dakika
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