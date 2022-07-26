Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken meraklı mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kullanılmayan bina alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

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