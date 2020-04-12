Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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Kullanılmayan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
7 saat önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde boş bir binanın penceresi önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde boş bir binanın penceresi önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Evsat Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Kullanılmayan dairede açık olan pencere önünde bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi daha sonra doğal ortamına salındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:12 Kaynak: DHA
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