Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
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Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da kullanılmayan binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da kullanılmayan binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle ekipler çalışmalarını maske takarak yaptı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya giren mahalle sakinlerinden bir kişi, asansör boşluğunda hareketsiz duran birini gördü. Mum ışığı ile ortamı aydınlatan kişi seslenmelerine cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri itfaiyenin merdiveni yardımıyla indiği asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesetten yayılan koku ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yeri ve itfaiye ekipleri maske takarak ceset üzerinde yaptığı incelemede cesedin Ahmet Uslu (31) ya ait olduğu tespit edildi. İtfaiye aşırı koku nedeniyle oksijen maskesi yardımıyla cesedi boşluktan çıkarabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından 31 yaşındaki Ahmet Uslu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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