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Kullanılmayan Cep Telefonlarının Kapatılma Süresi 1 Yıla Düşürüldü - Son Dakika

Kullanılmayan Cep Telefonlarının Kapatılma Süresi 1 Yıla Düşürüldü

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:43

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kullanılmayan cep telefonlarının kapatılması için süreyi 7 yıldan 1 yıla düşürdü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silinecek. Siyah listeye alınan telefonlar ise kullanıcı kontrolü sonrasında beyaz listeye alınabilecek.

KULLANILMAYAN cep telefonlarının kapatılması için süre, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silinecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), elektronik cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; daha önce 7 yıl kesintisiz sinyal alınmadığı için IMEI kaydı silinen cihazlar, düzenleme kapsamında son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamaması durumunda, siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecek.

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun tekrar kullanılması durumunda, BTK tarafından cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarası ile kullanıldığına ilişkin kontrol yapılacak. Kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Kullanıcı, siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin doğrudan e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilecek.

Cihazın, son kullanıcısının BTK'nın son kullanıcı tespiti ile uyuşmaması halinde, cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden yapılabilecek. İthalatçı veya imalatçı firmanın kapanması, Türkiye pazarından çekilmesi durumlarında, BTK'ya başvuru yapılabilecek. Başvurunun kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Yönetmelik hükümleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kullanılmayan Cep Telefonlarının Kapatılma Süresi 1 Yıla Düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kullanılmayan Cep Telefonlarının Kapatılma Süresi 1 Yıla Düşürüldü - Son Dakika
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